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10.05.2020 10:59
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Петербуржец получил ножом в шею из-за 50 рублей. Он заступился за кондуктора автобуса

Полсотни рублей, не внесенные за проезд в автобусе, стали причиной госпитализации петербуржца в Калининском районе. На его просьбу оплатить услугу безбилетник ответил ударом ножа.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 мая, инцидент произошел накануне около девяти вечера на проспекте Просвещения. Зашедший в автобус №121 мужчина не стал платить 50 рублей за проезд. Между ним и женщиной-кондуктором завязался словесный конфликт, в ходе которого на ее сторону встал находящийся в салоне пассажир.

Тогда пытавшийся проехать «зайцем» достал складной нож и всадил его в шею заступника, но его задержали очевидцы и вызвали полицию. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По данным «Фонтанки», задержанным оказался 38-летний неработающий житель Сертолово. Возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Thunder
Всё больше и больше замечаю бухое быдло (или просто быдло) при редких вылазках на улицу и каждую пятницу и субботу у себя под окнами. Вирус этот способствует проявлению этих упырей.
А кондукторов нужно приравнять к должностным лицам и отказ от оплаты или от просьбы покинуть салон квалифицировать как неповиновение, а любое касание кондуктора - причинение вреда здоровью при исполнении. Ну так - чтоб такие упыри годков на 5 присаживались. И выдать кондукторам электрошокеры. А сейчас беззащитных женщин выпускают на амбразуру против быдла
Nationalverrater_2
Выпустят. Он же в церкви не плясал, пластиковыми стаканчиками в "трепетных" космонавтов не кидался. Свой, социально близкий.
_________
Хулиганство?!
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