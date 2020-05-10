Петербуржец получил ножом в шею из-за 50 рублей. Он заступился за кондуктора автобуса
Полсотни рублей, не внесенные за проезд в автобусе, стали причиной госпитализации петербуржца в Калининском районе. На его просьбу оплатить услугу безбилетник ответил ударом ножа.
Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 мая, инцидент произошел накануне около девяти вечера на проспекте Просвещения. Зашедший в автобус №121 мужчина не стал платить 50 рублей за проезд. Между ним и женщиной-кондуктором завязался словесный конфликт, в ходе которого на ее сторону встал находящийся в салоне пассажир.
Тогда пытавшийся проехать «зайцем» достал складной нож и всадил его в шею заступника, но его задержали очевидцы и вызвали полицию. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
По данным «Фонтанки», задержанным оказался 38-летний неработающий житель Сертолово. Возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).