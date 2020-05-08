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08.05.2020 23:21
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На совещании у и.о. премьера Белоусова бизнес попросил о новых мерах господдержки. Создается рабочая группа совместно с РСПП

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов 8 мая провел совещание с крупным бизнесом. Как пишет РБК, обсуждали «национальный план выхода из кризиса после снятия ограничений из-за коронавируса».

В совещании, по данным издания, приняли участие члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): в том числе, президент организации Александр Шохин, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, владелец АЕОН Роман Троценко и основной акционер Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Бизнесмены обсуждали с премьером «меры поддержки внутреннего спроса, российского экспорта, обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению эпидемии», - пишет РБК.

Бизнес просит о стимулировании спроса за счет увеличения инвестпрограмм естественных монополий, рассказал собеседник издания. По итогам совещания решено создать рабочую группу правительства и РСПП. Ее возглавит министр экономического развития Максим Решетников, подтвердил его пресс-секретарь.

Напомним, правительство на данный момент приняло два пакета мер поддержки экономики на 2,1 трлн рублей.

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Комментарии (6)

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Djnyana
Надеюсь, и.о. премьера скинул им ссылочку на сайт, о котором так много говорилось на последнем совещании президента?
Наталья Коптяева
Бедные, несчастные бизнесмены, сидящие на самоизоляции в своих замках и особняках, где-то в Англии или Швейцарии, попросили помощи у "родного" госуударства поддержать деньгами в тяжелый для них момент. Персональный самолет заправить не на что.
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