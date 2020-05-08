В Пермском крае разрешили гулять и заниматься спортом на улице

«Сегодня, 8 мая, оперштаб утвердил изменения в Указ губернатора об ограничительных мерах. Они предусматривают возможность одиночных прогулок либо с детьми и занятия спортом в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы. Решения вступят в силу с 12 мая», — говорится в сообщении.

Власти Пермского края разрешили жителям гулять и заниматься спортом на улице с 12 мая в рамках смягчения режима самоизоляции, который в регионе ввели из-за распространения коронавируса, сообщает 8 мая сайт правительства региона.

При этом отмечается, что гуляющие должны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, такие как медицинские маски и перчатки. Такие же правила распространяются на занятия спортом. Вопрос о возможности открытия для прогулок набережной реки Камы и эспланады в Перми будет обсуждаться отдельно.



В Пермском крае ранее разрешили с 12 мая работу салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пяти покупателей. Кроме того, работать будет разрешено мастерским по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональным центрам «Мои документы».



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 мая, в Пермском крае зарегистрировано 719 случаев выявления коронавируса. Выздоровели 333 человека, 10 скончались.

