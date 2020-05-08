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08.05.2020 08:55
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В России предсказали срок восстановления авиаперевозок

Объём авиаперевозок в России, по оценкам экспертов из Национального рейтингового агентства, может восстановиться через три года.

«Восстановление объема перевозок до уровня 2019 года возможно, по нашей оценке, к началу 2023 года», — цитирует 8 мая РИА «Новости» исследование агентства.

Пассажиропоток российских авиакомпаний, по данным Росавиации, в марте снизился на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в апреле, по информации Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, на 92%. С 27 марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы осуществляются.

Между тем компания CSA Czech Airlines с 18 мая возобновляет международные рейсы, пока в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам, а затем в Киев, Одессу и Бухарест, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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