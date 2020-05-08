В России предсказали срок восстановления авиаперевозок

Объём авиаперевозок в России, по оценкам экспертов из Национального рейтингового агентства, может восстановиться через три года.

«Восстановление объема перевозок до уровня 2019 года возможно, по нашей оценке, к началу 2023 года», — цитирует 8 мая РИА «Новости» исследование агентства.

Пассажиропоток российских авиакомпаний, по данным Росавиации, в марте снизился на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в апреле, по информации Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, на 92%. С 27 марта Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы осуществляются.