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08.05.2020 08:51
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Число зараженных коронавирусом во всем мире приближается к четырем миллионам человек

Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 3,84 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса от 8 мая.

По данным университета, в мире инфицирован 3 846 861 человек. За сутки заболели 91,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 269 584 пациента, 1,28 миллиона человек выздоровели.

Наиболее количество зараженных зафиксировано в США (1,26 миллиона человек), Испании (221,4 тысячи), Италии (215,8 тысячи) и Великобритании (207,9 тысячи). Россия поднялась на пятое место по числу инфицированных (177 160).

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Комментарии (1)

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