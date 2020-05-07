Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку на предмет возможных картельных соглашений из-за резкого подорожания лимонов. В ведомстве подозревают, что скачок цен мог произойти не только из-за общемировой экономической ситуации и сокращения поставок из-за рубежа.
Отчёт о контроле за ценами и последних экспертизах вечером 7 мая опубликован на сайте ФАС. «Проведена профилактическая работа – совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая», – говорится о ситуации в сообщении.
Отметим, согласно данным Росстата, за апрель цены на лимоны выросли в 2,5 раза.
Серия проверок проводится и на рынке гречневой крупы. Этим вопросом антимонопольная служба озаботилась в конце марта 2020 года, когда стоимость продукта в некоторых магазинах подскочила на 15-20%. Признаки картельного соглашения одновременно с этим изучают и на рынке сахара. «Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет», – отметили в четверг ведомстве.