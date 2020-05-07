Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку на предмет возможных картельных соглашений из-за резкого подорожания лимонов. В ведомстве подозревают, что скачок цен мог произойти не только из-за общемировой экономической ситуации и сокращения поставок из-за рубежа.



Отчёт о контроле за ценами и последних экспертизах вечером 7 мая опубликован на сайте ФАС. «Проведена профилактическая работа – совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая», – говорится о ситуации в сообщении.

