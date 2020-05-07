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07.05.2020 21:14
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Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба проведёт проверку на предмет возможных картельных соглашений из-за резкого подорожания лимонов. В ведомстве подозревают, что скачок цен мог произойти не только из-за общемировой экономической ситуации и сокращения поставок из-за рубежа.

Отчёт о контроле за ценами и последних экспертизах вечером 7 мая опубликован на сайте ФАС. «Проведена профилактическая работа – совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая», – говорится о ситуации в сообщении.

Отметим, согласно данным Росстата, за апрель цены на лимоны выросли в 2,5 раза.

Серия проверок проводится и на рынке гречневой крупы. Этим вопросом антимонопольная служба озаботилась в конце марта 2020 года, когда стоимость продукта в некоторых магазинах подскочила на 15-20%. Признаки картельного соглашения одновременно с этим изучают и на рынке сахара. «Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет», – отметили в четверг ведомстве.

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Комментарии (16)

lion405
А к какой категории относить сговор покупателей, сметавших гречку, лимоны и имбирь? Есть спрос - будет и предложение (по более высокой цене). Или ФАС не в курсе, что себестоимость весьма слабо связана с продажной ценой?
По той-же электронике опять стандартная история... Искал пару месяцев назад твердотельный диск. Нашел, да решил повременить с покупкой. Тогда стоил 3600, сейчас пришлось покупать за 4999... Итого, +38%. Но доллар то подорожал всего на 16%. А что делать, кому очень надо - купит и по такой цене...
MikkeL
А еще недавно про витамин д кто-то заикнулся, что те у кого его в избытке легче переносит... видимо скоро в аптеках и он кончится.
260561981
Были бы умнее - залезли бы в вездесущй интернет, и узнали, что витамина С больше в куче других фруктов и овощей, чем в лимоне. Но стадный эффект и низкий интеллект этого не позволяет.
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