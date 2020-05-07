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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 18:50
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«Прошлой жизни не будет»: Роспотребнадзор рассказал, когда можно будет говорить об ослаблении самоизоляции в Петербурге

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что в ведомстве оценивают санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе как «еще напряженную». А темпы прироста заболеваемости — как «достаточно высокие».

«Решение об ослаблении режима могут быть приняты, если темпы прироста не будут превышать 2%. На сегодня темпы прироста составляют от 7 до 8 %», — заявила она 7 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». Но даже когда снимут все ограничения — жизнь будет другой.

«Все равно прошлой жизни не будет. Все равно нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Обязательно носить маски, мыть руки, это останется в нашей жизни на долгое время, — отметила Башкетова. — На первом этапе, на наш взгляд, возможно послабление — начало работы всех промышленных предприятий. Сейчас работают порядка 50%. Но работники будут перемещаться только от дома до работы и обратно».

Как писала «Фонтанка», Смольный завершает разработку «режима выхода из коронавирусных ограничений». Источник, близкий к оперативному штабу по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в Петербурге заявил, что быстрого снятия мер ждать не стоит — с 12 мая «режим изоляции» будет, с большой долей вероятности, продлен.

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Комментарии (16)

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SERGEY111
То есть клиники по увеличению длины половых членов будут практически в каждом доме , ну как сейчас пятёрочки Дикси и магниты .
asgard
Что за бред? Вторим ВОЗ, продавшейся Билли Гатесу? После каждой эпидемии гриппа можно было также заявлять? Чо так можно было? Шикарный бизнес план.
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