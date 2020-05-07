«Прошлой жизни не будет»: Роспотребнадзор рассказал, когда можно будет говорить об ослаблении самоизоляции в Петербурге

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что в ведомстве оценивают санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе как «еще напряженную». А темпы прироста заболеваемости — как «достаточно высокие».



«Решение об ослаблении режима могут быть приняты, если темпы прироста не будут превышать 2%. На сегодня темпы прироста составляют от 7 до 8 %», — заявила она 7 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». Но даже когда снимут все ограничения — жизнь будет другой.

«Все равно прошлой жизни не будет. Все равно нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Обязательно носить маски, мыть руки, это останется в нашей жизни на долгое время, — отметила Башкетова. — На первом этапе, на наш взгляд, возможно послабление — начало работы всех промышленных предприятий. Сейчас работают порядка 50%. Но работники будут перемещаться только от дома до работы и обратно».