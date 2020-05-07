FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
СРОЧНО

В Петербурге введут обязательный масочный режим

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 18:30
5
Печать

Министр обороны Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, сообщает 7 мая российское оборонное ведомство.

«В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Сергею Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством, в рамках договоренностей президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Итальянский министр обороны выразил готовность предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией в случае такой необходимости.

Ранее Россия направила в Италию более 10 самолетов с медицинским оборудованием и персоналом для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Боевую задачу по снятию персональных санкций с друзей знамо кого провалили...
kuk-vasyusha
Они еще издеваются!)
Nafanka
А из тех наших врачей заболевшие есть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний