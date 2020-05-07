Министр обороны Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини, сообщает 7 мая российское оборонное ведомство.
«В ходе разговора Лоренцо Гуэрини выразил искреннюю благодарность генералу армии Сергею Шойгу за оперативное и своевременное направление российским военным ведомством, в рамках договоренностей президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, сводного отряда военных специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Итальянский министр обороны выразил готовность предоставить российской стороне медицинскую помощь для борьбы с пандемией в случае такой необходимости.
Ранее Россия направила в Италию более 10 самолетов с медицинским оборудованием и персоналом для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.