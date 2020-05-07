Женщина похвасталась, как её 1,5-годовалая дочь рулит «Маздой». Полиция нашла семью и наказала

Родители, которые дали порулить автомобилем своему несовершеннолетнему ребёнку, привлечены к административной ответственности в Приморском крае. Особенность этого случая в том, что ребёнку 1,5 года.

Как сообщает 7 мая местное УМВД, на официальный аккаунт отдела МВД России по Пожарскому району в Instagram поступила информация от местного жителя — видео, где маленькая девочка, «сидя на коленях у отца, управляет транспортным средством». Видеозапись в Сеть выложила мать ребёнка. На ролике видно, что руки девочки лежат на руле с логотипом Mazda, управляет машиной взрослый человек.