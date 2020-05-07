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07.05.2020 14:05
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Женщина похвасталась, как её 1,5-годовалая дочь рулит «Маздой». Полиция нашла семью и наказала

Кадр из видео&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/public180487861" data-from-id="-180487861" data-post-id="-180487861_860" data-post-click-type="post_owner_link">Управления МВД России по Приморскому краю</a>
Кадр из видео Управления МВД России по Приморскому краю

Родители, которые дали порулить автомобилем своему несовершеннолетнему ребёнку, привлечены к административной ответственности в Приморском крае. Особенность этого случая в том, что ребёнку 1,5 года.

Как сообщает 7 мая местное УМВД, на официальный аккаунт отдела МВД России по Пожарскому району в Instagram поступила информация от местного жителя — видео, где маленькая девочка, «сидя на коленях у отца, управляет транспортным средством». Видеозапись в Сеть выложила мать ребёнка. На ролике видно, что руки девочки лежат на руле с логотипом Mazda, управляет машиной взрослый человек.

Сотрудники ГИБДД провели проверку и выяснили, что семья из их района, за рулём был 25-летний отец, хозяйка машины — 22-летняя мать девочки. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по пункту 22.9 ПДД — за перевозку детей без специального устройства. Наложен штраф в размере 3000 рублей. В отношении матери составлен протокол по пункту 5.2 ПДД (пассажирам запрещается отвлекать водителя во время движения), вынесено постановление о штрафе в 1000 рублей.

«Полиция благодарит приморца, приславшего видеозапись правонарушения в Госавтоинспекцию, за активную гражданскую позицию», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (6)

Денис Самсонов
Зря еще не впаяли лишение родительских прав, хотя бы в качестве устрашения, может хоть после этого мозги включат....
тат2007amg
Всё правильно сделали, автомобиль - не аттракцион.
Sever3
По поводу второго штрафа не понял...мать признана пассажиром, отвлекающим водителя - ребенка?
Или штраф назначен ребенку, но через маму?
Кто кого отвлекал?))
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