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07.05.2020 13:58
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Новые возможности проекта «Фонтанки» «Покупай у своих». Теперь антикризисные предложения можно фильтровать по размеру скидки

Проект редакции «Фонтанки» «Покупай у своих» расширяет охват и функционал. Теперь петербуржцам будет проще ориентироваться в сотнях специальных предложений городского бизнеса для самоизолированных горожан.

На карте «Покупай у своих» появилась возможность фильтрации карточек по размеру скидки по промокоду «ФОНТАНКА». Теперь отыскать тех, кто предлагает самые выгодные цены рядом с вашим местом обитания, будет гораздо проще.

Среди тех, кто уже предлагает петербуржцам воспользоваться выгодными предложениями в разгар коронавируса, больше 650 магазинов и 250 точек общепита. Кроме того, на карте «Покупай у своих» можно найти более 750 компаний, предоставляющих самые разные услуги, том числе полсотни образовательных сервисов. Почти все они предлагают в эти непростые времена очень серьезные скидки для соседей.

Зайдите на карту «Покупай у своих» и найдите, какие предложения есть рядом с вами. Этот проект рассчитан на малый бизнес, которому в последние недели приходится несладко. Чтобы сохранить свое дело и продолжать платить сотрудникам зарплаты, предприниматели готовы идти навстречу клиентам.

Но размер скидки — это не главное, чем может привлечь частный бизнес самоизолированного клиента. Некоторые, к примеру, вместо прямой скидки предлагают к сделанному заказу добавить приятный подарок или увеличить объем предоставляемых услуг без увеличения цены.

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