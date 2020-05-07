Новые возможности проекта «Фонтанки» «Покупай у своих». Теперь антикризисные предложения можно фильтровать по размеру скидки

Проект редакции «Фонтанки» «Покупай у своих» расширяет охват и функционал. Теперь петербуржцам будет проще ориентироваться в сотнях специальных предложений городского бизнеса для самоизолированных горожан.

На карте «Покупай у своих» появилась возможность фильтрации карточек по размеру скидки по промокоду «ФОНТАНКА». Теперь отыскать тех, кто предлагает самые выгодные цены рядом с вашим местом обитания, будет гораздо проще.

Среди тех, кто уже предлагает петербуржцам воспользоваться выгодными предложениями в разгар коронавируса, больше 650 магазинов и 250 точек общепита. Кроме того, на карте «Покупай у своих» можно найти более 750 компаний, предоставляющих самые разные услуги, том числе полсотни образовательных сервисов. Почти все они предлагают в эти непростые времена очень серьезные скидки для соседей.