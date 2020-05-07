В Татарстане семикратно выросло число пропусков с целью «посещение кладбища»

В Татарстане выдали более 8 тысячи пропусков для визитов на кладбища. Запрет на посещение действовал с 11 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает 7 мая РБК.



С 11 апреля в республике действовал запрет на посещение кладбищ для всех, кто не принимает участия в похоронах. С 6 мая жителям республики разрешили один раз в неделю посещать кладбище с иными целями.



Изменения в систему выдачи цифровых пропусков, заменив описание цели с «участие в похоронах» на «посещение кладбищ», внесли с 6 мая. За день до внесения изменений жители Татарстана запросили 1,2 тыс. пропусков с целью «участие в похоронах», сообщили в министерстве. Таким образом, после изменения в системе выдачи пропусков произошел семикратный рост числа запросов.

