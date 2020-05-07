Дерматовенеролог предупредила россиян о вредных свойствах антисептиков

«Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что ... спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», — цитирует 7 мая специалиста РИА Новости .

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.



«Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм», — сказала врач. Он добавила, что причиной аллергического дерматита могут стать отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических гелях.



По последним данным, в России коронавирусом заразились 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327.

