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07.05.2020 07:15
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Дерматовенеролог предупредила россиян о вредных свойствах антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

«Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что ... спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», — цитирует 7 мая специалиста РИА Новости.

По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.

«Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм», — сказала врач. Он добавила, что причиной аллергического дерматита могут стать отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических гелях.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Права абсолютно.
zlopopik
к сожалению, последствия безумной "борьбы" еще аукнуться многим. Примерно также, как пострадали люди во времена повального увлечения антибиотиками.
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