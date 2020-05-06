Первый канал считает «безосновательным» лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии за «фейки о коронавирусе»

Первый канал официально подтвердил лишение аккредитации съемочной группы и высылку своего корреспондента из Белоруссии. Об этом 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.



«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», - заявили в пресс-службе.



Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала после выхода сюжета о коронавирусе в республике. В нем корреспондент на фоне свежих могил рассказывал о вспышке коронавируса в Белоруссии, которая якобы вызвана пасхальными мероприятиями и субботником. Местный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что выявил в материале семь фейков. В белорусском МИДе официально заявили, что решение о лишение аккредитации связано с «распространением информации, не соответствующей действительности». Посольство РФ в Белоруссии от комментариев отказалось до получения официального документа от местных властей.

