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06.05.2020 23:34
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Первый канал считает «безосновательным» лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии за «фейки о коронавирусе»

Первый канал официально подтвердил лишение аккредитации съемочной группы и высылку своего корреспондента из Белоруссии. Об этом 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», - заявили в пресс-службе.

Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала после выхода сюжета о коронавирусе в республике. В нем корреспондент на фоне свежих могил рассказывал о вспышке коронавируса в Белоруссии, которая якобы вызвана пасхальными мероприятиями и субботником. Местный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что выявил в материале семь фейков. В белорусском МИДе официально заявили, что решение о лишение аккредитации связано с «распространением информации, не соответствующей действительности». Посольство РФ в Белоруссии от комментариев отказалось до получения официального документа от местных властей.

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Комментарии (9)

260997511
экие мрази. на фоне могил, значит. исполняли заказ пропагандистский. в кои то веки согласен с комментаторами здесь. Лука в этом случае молодец. не пошёл на поводу у неведомых хозяев дискурса.
Иван Мисаилов
Бацька молоток, всё правильно слелал!
Павел Михайлов
Лукашенко прав и с 1каналом. и в ситуации с короновирусом.
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