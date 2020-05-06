Первый канал ответит за «фейки о коронавирусе». Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала. Об этом сообщили 6 мая в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».
Как пишет местное издание People.onliner, причиной для такого решения белорусских властей стал сюжет российского телеканала о ситуации с коронавирусом в стране. В материале утверждали, что после пасхальных служб и субботника в Белоруссии наблюдается взрывной рост заболеваемости Covid-19. Причем корреспондент стоял на фоне свежих могил на кладбище в Столбцах, также были приведены слова местных жителей. Телеканал «Беларусь 1» насчитал в сюжете семь фейков.