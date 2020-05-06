FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
06.05.2020 22:17
8
Печать

Первый канал ответит за «фейки о коронавирусе». Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала. Об этом сообщили 6 мая в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

Как пишет местное издание People.onliner, причиной для такого решения белорусских властей стал сюжет российского телеканала о ситуации с коронавирусом в стране. В материале утверждали, что после пасхальных служб и субботника в Белоруссии наблюдается взрывной рост заболеваемости Covid-19. Причем корреспондент стоял на фоне свежих могил на кладбище в Столбцах, также были приведены слова местных жителей. Телеканал «Беларусь 1» насчитал в сюжете семь фейков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Zubada
Прочитав "Первый канал и фейки" надеялась что забанят передачу человек и закон про злобного Гейтса и чипирование.
footballer12
Ну так правильно, это вам не на российском ж тв вакханалию устраивать.
Mozg
Следующий шаг- разрыв союзного договора?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний