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06.05.2020 18:31
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ЗВО уточнил обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими военными: виновник «исчез»

Западный военный округ выдал свежую информацию об утреннем ДТП на Гостилицком шоссе (дорога Петродворец — Кейкино) в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Согласно новой версии, столкновение автомобилей произошло при взаимном маневрировании. То есть виновник не назван. Ранее УГИБДД и ЗВО сообщали, что водитель «Лады» при повороте налево не пропустил встречный «Ленд Ровер».

Что касается пострадавших, теперь госпитализированных трое — водитель и два пассажира «с травмами различной степени тяжести». До этого в сообщении УГИБДД говорилось, что пять человек получили тяжёлые травмы, а в сообщении ЗВО — что водитель в больнице, а четыре пассажира отделались лёгкими повреждениями.

«Командование Санкт-Петербургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе Ленинградской области с участием личного автотранспорта военнослужащего одной из воинских частей Западного военного округа», — отмечает пресс-служба ЗВО.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

ДТП произошло 6 мая около 10 часов на 7-м километре автодороги Петродворец — Кейкино. По предварительной версии ГИБДД, мужчина 1993 года рождения с 8-летним водительским стажем на «Ладе Калине» при повороте налево не пропустил встречный «Ленд Ровер» под управлением мужчины 1963 года рождения.

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