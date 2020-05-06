Западный военный округ выдал свежую информацию об утреннем ДТП на Гостилицком шоссе (дорога Петродворец — Кейкино) в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Согласно новой версии, столкновение автомобилей произошло при взаимном маневрировании. То есть виновник не назван. Ранее УГИБДД и ЗВО сообщали, что водитель «Лады» при повороте налево не пропустил встречный «Ленд Ровер».

Что касается пострадавших, теперь госпитализированных трое — водитель и два пассажира «с травмами различной степени тяжести». До этого в сообщении УГИБДД говорилось, что пять человек получили тяжёлые травмы, а в сообщении ЗВО — что водитель в больнице, а четыре пассажира отделались лёгкими повреждениями.