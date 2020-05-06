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06.05.2020 15:10
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В Петербурге COVID-19 нашли у туриста, эвакуированного с другими россиянами из Юго-Восточной Азии

Вызволенные из заграничного плена туристы, которых в воскресенье вернули на родину, привезли в Петербург коронавирусную инфекцию. Об этом «Фонтанке» 6 мая сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, из 312 заболевших, выявленных за последние сутки, есть один пассажир вывозного рейса «Аэрофлота», прилетевшего в Петербург 4 мая. Из какой именно страны прибыл COVID-положительный турист, не уточняется.

В воскресенье аэропорт «Пулково» принимал два спецрейса: утром встречали 230 «возвращенцев» из Денпасара, вечером — 110 человек из Бангкока. Тесты сдавали, едва сойдя с самолётов. После путешественников развезли по квартирам, иногородних определили в «Зарю».

В Таиланде на тот момент официально сообщалось почти о трёх тысячах заболевших и 54 умерших. В Индонезии было зафиксировано 864 смерти и более 11,5 тысячи случаев заражения. В понедельник, 5 мая, в Пулково приземлились самолёты с туристами из США и Вьетнама.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
от наших санитаров пока ещё никто не уходил;)))
krasnonosov
Летели в самолете несколько часов и только один? И как обычно он был из Пулково отвезен домой к пустому холодильнику с отпускаю Браво. Пусть признается в каком продуктовом магазине уже успел побывать?
flz03366
Всего у одного? Плохо искали. Нужно лучше. Даже лучше, чем искали взрывчатку на египетском рейсе.
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