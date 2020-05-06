В Петербурге COVID-19 нашли у туриста, эвакуированного с другими россиянами из Юго-Восточной Азии
Вызволенные из заграничного плена туристы, которых в воскресенье вернули на родину, привезли в Петербург коронавирусную инфекцию. Об этом «Фонтанке» 6 мая сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, из 312 заболевших, выявленных за последние сутки, есть один пассажир вывозного рейса «Аэрофлота», прилетевшего в Петербург 4 мая. Из какой именно страны прибыл COVID-положительный турист, не уточняется.
В воскресенье аэропорт «Пулково» принимал два спецрейса: утром встречали 230 «возвращенцев» из Денпасара, вечером — 110 человек из Бангкока. Тесты сдавали, едва сойдя с самолётов. После путешественников развезли по квартирам, иногородних определили в «Зарю».
В Таиланде на тот момент официально сообщалось почти о трёх тысячах заболевших и 54 умерших. В Индонезии было зафиксировано 864 смерти и более 11,5 тысячи случаев заражения. В понедельник, 5 мая, в Пулково приземлились самолёты с туристами из США и Вьетнама.