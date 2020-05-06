В Петербурге COVID-19 нашли у туриста, эвакуированного с другими россиянами из Юго-Восточной Азии

Вызволенные из заграничного плена туристы, которых в воскресенье вернули на родину, привезли в Петербург коронавирусную инфекцию. Об этом «Фонтанке» 6 мая сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, из 312 заболевших, выявленных за последние сутки, есть один пассажир вывозного рейса «Аэрофлота», прилетевшего в Петербург 4 мая. Из какой именно страны прибыл COVID-положительный турист, не уточняется.

В воскресенье аэропорт «Пулково» принимал два спецрейса: утром встречали 230 «возвращенцев» из Денпасара, вечером — 110 человек из Бангкока. Тесты сдавали, едва сойдя с самолётов. После путешественников развезли по квартирам, иногородних определили в «Зарю».