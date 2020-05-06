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Совещание у Путина о плане выхода с самоизоляции

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06.05.2020 14:29
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В Кремле пока не обсуждают открытие границ РФ. План снятия ограничений уже готов

Пресс-секретарь президента России заявил, что главе государства представили план снятия коронавирусных ограничений, однако об открытии границ речи пока не идет.

«Вопрос открытия для иностранцев границы РФ пока не поднимался», — цитирует 6 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, уже разрабатывается план снятия ограничений, вызванных коронавирусом. На совещании по реализации принятых мер борьбы с COVID-19 мэр столицы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова выступят с докладами по поводу снятия ограничений. При этом Песков подчеркнул, что выход из режима самоизоляции будет разным в регионах, так как ситуация с COVID-2019 по всей стране отличается.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
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Anna.UX
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