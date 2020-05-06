FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
72.73р79.12р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
06.05.2020 07:20
0
Печать

Типичный май в Петербурге: днём до плюс 16 градусов

Погоду в Санкт-Петербурге определяет пришедший с юга тёплый атмосферный фронт. Солнце и вполне майские температуры продолжат радовать нас в ближайшие дни.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в Петербурге переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Воздух с ночных плюс 4-6 градусов прогреется днём до плюс 14-16, а в Ленинградской области – до плюс 18 градусов.

За 56-летнюю историю погодных наблюдений 6 мая в Петербурге чаще всего бывало облачным с прояснениями, без осадков, сообщает «Яндекс». Температурный минимум зафиксирован в 1974 году – минус 4 градуса днём, а максимум в 2004 году – плюс 26.

В ближайшие пару дней, по прогнозу Росгидромета, существенных осадков не ожидается, будет на 2-4 градуса прохладнее, чем сегодня.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний