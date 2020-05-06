Погоду в Санкт-Петербурге определяет пришедший с юга тёплый атмосферный фронт. Солнце и вполне майские температуры продолжат радовать нас в ближайшие дни.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в Петербурге переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Воздух с ночных плюс 4-6 градусов прогреется днём до плюс 14-16, а в Ленинградской области – до плюс 18 градусов.

За 56-летнюю историю погодных наблюдений 6 мая в Петербурге чаще всего бывало облачным с прояснениями, без осадков, сообщает «Яндекс». Температурный минимум зафиксирован в 1974 году – минус 4 градуса днём, а максимум в 2004 году – плюс 26.