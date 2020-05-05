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05.05.2020 15:06
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«Снегиревка» на Маяковского перестала принимать рожениц из-за положительного теста на COVID-19. На днях там был Беглов

Родильный дом № 6 имени профессора В. Ф. Снегирева закрылся на прием новых пациентов. Накануне пришли результаты коронавирусных тестов у одной из пациенток.

Информацию о закрытии роддома подтвердили 5 мая на его горячей линии. Положительный результат в понедельник вечером дал дополнительный анализ, который берется у беременных, никаких клинических проявлений у пациентки не было. При этом выписка пациенток идет в плановом порядке, но только после получения отрицательных результатов по тестам на COVID-19. По словам оператора горячей линии, из тех, кто сейчас находится в закрытом роддоме, положительных результатов не показал никто. В комздраве также подтвердили, что роддом закрыт на прием для проведения противоэпидемических мероприятий. По данным «Фонтанки», вместе с пациентами оказались, таким образом, заперты 48 сотрудников роддома.

Напомним, это не первый роддом, который останавливает прием из-за коронавируса. 16 апреля был закрыт роддом № 17, до него — роддом № 10. 17 апреля после двухнедельного карантина открылся 16-й роддом, 25-го числа — роддом № 18 на проспекте Солидарности. COVID-19 диагностировали у гинеколога Института акушерства имени Отта.

3 мая, напомним, губернатор Александр Беглов посетил роддома, в которых в первые дни месяца на свет появились двойни. В их числе был родильный дом № 6.

Фото: пресс-служба губернатора

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Комментарии (9)

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Tarina
А я-то думаю, почему доблестная Росгвардия вместо охраны самоизоляции северной столицы тусит вокруг "Зари"? Нет, не шашлыки на свежем воздухе привлекли народных защитников - они готовили плацдарм для приёма начальства! Велкам, господин городничий!
VF812
Интересно, дождемся ли мы дня, когда Главврач какой нибудь больницы при явлении чунуш закроет дверь и скажет "на фиг с базы"!!!
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