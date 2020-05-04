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04.05.2020 16:43
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Продюсер «Ласкового мая» сообщил о смерти композитора и руководителя группы

Продюсер мегапопулярного в позднем СССР «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил о смерти композитора и музыкального руководителя группы. Как написал Андрей Разин 4 мая, Владимир Бойко скончался в результате перенесенного инсульта.

«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас», — написал он.

Разин выразил соболезнования родным и близким Бойко и выложил в соцсети ролик памяти композитора.

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Комментарии (6)

VF812
Конечно, и оч неплохой Кузнецов. И песни остались.
virtvid
С такими новостями + модерацией скоро пропадет всякое желание приходить на Ф.
немасвак
у них был "композитор"????
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