Продюсер «Ласкового мая» сообщил о смерти композитора и руководителя группы
Продюсер мегапопулярного в позднем СССР «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил о смерти композитора и музыкального руководителя группы. Как написал Андрей Разин 4 мая, Владимир Бойко скончался в результате перенесенного инсульта.
«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас», — написал он.
Разин выразил соболезнования родным и близким Бойко и выложил в соцсети ролик памяти композитора.