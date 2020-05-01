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01.05.2020 18:25
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Директор Snapchat пожертвовал петербургской больнице два аппарата ИВЛ

Основатель инвестиционного фонда Botan Investments и один из директоров компании Snapchat Виктор Шабуров пожертвовал деньги на приобретение двух аппаратов ИВЛ для петербургской больницы №31.

«Идея сделать пожертвование возникла после прочтения статьи о том, как богатые россияне массово покупают аппараты ИВЛ из страха перед коронавирусом, чтобы в случае чего лечиться у себя на дому. Это выглядит не очень хорошо. Во-первых, это оборудование, скорее всего, будет простаивать без дела. Во-вторых, такие действия создают дефицит на рынке и затрудняют покупку ИВЛ больницами, где в них есть реальная необходимость. В-третьих, если аппараты все же понадобятся, владельцы начнут переманивать персонал из медицинских учреждений, потому что самостоятельно ими воспользоваться никто не сможет», — рассказал Шабуров.

Предприниматель решил поддержать регионы, с которыми связана его жизнь. В Петербурге он провёл студенческие годы, в 1999 году окончил мехмат СПбГУ с красным дипломом. Всего для российских больниц благодаря участию Шабурова удалось закупить 10 аппаратов ИВЛ.

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