Дебаты Навального с Захаровой под вопросом. О срыве заявила представитель МИД РФ
За несколько часов до начала дебатов политика Алексея Навального и представителя МИД РФ Марии Захаровой мероприятие отменилось, о чем она объявила 1 мая на своей странице в Facebook. При этом госслужащая объяснила срыв отказом оппонента.
«Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили [журналиста Алексея Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — написала Захарова.
Ее оппонент в комментариях опроверг эту информацию, заявив, что «согласен на дебаты на любых условиях», но предпочитает с модератором. «Хорошо. Хотите без модератора — будет без модератора», — написал он, добавив, что Захарова — «образцовый и идеальный госчиновник».
Дебаты должны были начаться в 17.00 по московскому времени.