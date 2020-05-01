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01.05.2020 16:50
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Дебаты Навального с Захаровой под вопросом. О срыве заявила представитель МИД РФ

За несколько часов до начала дебатов политика Алексея Навального и представителя МИД РФ Марии Захаровой мероприятие отменилось, о чем она объявила 1 мая на своей странице в Facebook. При этом госслужащая объяснила срыв отказом оппонента.

«Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили [журналиста Алексея Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — написала Захарова.

Ее оппонент в комментариях опроверг эту информацию, заявив, что «согласен на дебаты на любых условиях», но предпочитает с модератором. «Хорошо. Хотите без модератора — будет без модератора», — написал он, добавив, что Захарова — «образцовый и идеальный госчиновник».

Дебаты должны были начаться в 17.00 по московскому времени.

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Комментарии (29)

Petr.Spb
Что же, Вы, Мария, заробели то так сразу? Эти это босс Ваш не позволил с Тем Кого Нельзя Называть общаться? Забыли разрешение предварительно попросить?
Chupakabra
Тьфу... нафиг обоих. Что один мразота, что вторая неадекват.
EveReady
Маня - наш ответ госдепу США. Этакая Псаки русского разлива. Только американцы задвинули Псаки в 2015 году, как только она "отработала номер", т.е. 2 годика потрудилась. А Маня уже 5 лет как является хамоватым рупором МИД.
Ну так каков поп, таков и приход ))) Лавр что ли образец деликатности?
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