Дебаты Навального с Захаровой под вопросом. О срыве заявила представитель МИД РФ

За несколько часов до начала дебатов политика Алексея Навального и представителя МИД РФ Марии Захаровой мероприятие отменилось, о чем она объявила 1 мая на своей странице в Facebook. При этом госслужащая объяснила срыв отказом оппонента.



«Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили [журналиста Алексея Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — написала Захарова.

