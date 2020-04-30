FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +7
72.73р79.12р
СРОЧНО

У премьер-министра Мишустина коронавирус

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 21:48
1
Печать

В Петербурге пешеход сыграл в догонялки с «КамАЗом». Его смертельный забег попал на видео

Дорожная полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием пешехода. На юго-западе Петербурга он попал под несущийся бетоновоз.

Как сообщили вечером 30 апреля в УГИБДД Петербурга и области, около половины восьмого по боковому проезду Петергофского шоссе двигался «КамАЗ»-миксер. У первого дома на дорогу вышел мужчина лет 35. Пешеходного перехода рядом не было.

«Фонтанка.ру»

Мужчина пытался отследить автомобильный поток, его движения запечатлела камера видеонаблюдения. Несколько легковых машин он пропустил, после чего решил перейти дорогу.

«КамАЗ» двигался на высокой скорости относительно других автомобилей. Пешеход заметил его, но времени убежать не хватило.

Мужчина погиб, уточнили в полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

LindaMc
Огромный густонаселенный район, да там пешеходные переходы каждые пятьдесят метров должны быть, видно же, что там всегда дорогу переходят люди. И откуда берутся "несущиеся бетоновозы"?? В этих рукавах вообще ограничение 30 км/ч должно быть максимум.
Когда уже введут 50 км/ч? Превратили город в бесконечное шоссе, где пешеход попросту лишний. По Невскому гоняют, по набережным... Безвольная власть боится против водителей повозок идти. А пробки-то все равно не исчезают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний