В Петербурге пешеход сыграл в догонялки с «КамАЗом». Его смертельный забег попал на видео
Дорожная полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием пешехода. На юго-западе Петербурга он попал под несущийся бетоновоз.
Как сообщили вечером 30 апреля в УГИБДД Петербурга и области, около половины восьмого по боковому проезду Петергофского шоссе двигался «КамАЗ»-миксер. У первого дома на дорогу вышел мужчина лет 35. Пешеходного перехода рядом не было.
«Фонтанка.ру»
Мужчина пытался отследить автомобильный поток, его движения запечатлела камера видеонаблюдения. Несколько легковых машин он пропустил, после чего решил перейти дорогу.
«КамАЗ» двигался на высокой скорости относительно других автомобилей. Пешеход заметил его, но времени убежать не хватило.
Мужчина погиб, уточнили в полиции.