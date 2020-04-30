JazzМарафон на «Фонтанке» продолжается: в ближайшие два часа — Дебора Браун, Интарс Бусулис и Сергей Жилин

В ближайшие два часа вас ждет уникальная программа, в том числе выступления хедлайнеров. Во-первых, экскурс в историю джаза вам продолжит проводить музыковед Владимир Фейертаг. Во-вторых, нас ждет американская звезда джаза Дебора Браун и латвийский артист Интарс Бусулис, уже хорошо знакомый вам по недавнему «Домашнему концерту». И, наконец, предстоит долгожданное выступление народного артиста России, джазового пианиста Сергея Жилина. А кроме того, мелодии и ритмы в исполнении Федора и Олега Кувайцевых, Tanel Ruben (Эстония), Квартета Дмитрия Семенищева, Sebastian Studnitzky (Германия) и U LIKE.

Начнем час с прямого эфира из «Дворца Олимпия» — там для вас сыграет Sweet Hot Jazz Band, а спустя час — Dizzy Duch Duck. А ближе к концу этого двухчасового блока заглянем в Минск, где нас будут ждать Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской.

Напомним, наш марафон — благотворительный. На главной странице #безантракта, http://tv.fontanka.ru/ вы найдете большую и яркую кнопку пожертвований «Помочь врачам». Все средства будут перечислены в Фонд профилактики рака «Не напрасно!» на развитие его антиковидного проекта. Напомним, «Не напрасно» вместе с организациями-партнерами временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. При совершении пожертвований на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.



Сегодня в нашем эфире JazzМарафона с 15.00 уже побывали: Кэтрин Рассел, Давид Голощекин, Jazz Philharmonic Orchestra и другие.

В гости к «Фонтанке» в нашу студию заходил исполнительный директор Фонда профилактики рака «Не напрасно!» Илья Фоминцев, который в прямом эфире оценил объемы помощи, который его организация оказывает больницам, как «промышленные» и «заметные для города».