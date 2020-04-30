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30.04.2020 16:08
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Счетная палата увидела риски срыва нацпроекта «Здравоохранение» в России. Коронавирус только усугубил ситуацию

Высший орган внешнего государственного контроля РФ констатирует, что даже до пандемии COVID-2019 в стране не удавалось хотя бы наполовину исполнить показатели нацпроекта «Здравоохранение».

«Сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта «Здравоохранение», — цитирует 30 апреля заявление замглавы контрольного ведомства Галины Изотовой ТАСС.

По ее словам, даже до начала пандемии 46,7% показателей нацпроекта не были исполнены. При этом в Счетной палате заверили, что ведут «свой мониторинг развития ситуации и мер», которые власти принимают для противодействия коронавирусу в стране.

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на модернизацию системы медицинской помощи в России, а также на снижение показателей смертности. Он рассчитан на 2019 — 2024 годы. Руководителем проекта является глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Комментарии (2)

gbg
Не вижу никаких рисков. Конечные цели всех нацпроектов - освоение бабла. Думаю, коронавирус только на пользу этой "цели".
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