Счетная палата увидела риски срыва нацпроекта «Здравоохранение» в России. Коронавирус только усугубил ситуацию

Высший орган внешнего государственного контроля РФ констатирует, что даже до пандемии COVID-2019 в стране не удавалось хотя бы наполовину исполнить показатели нацпроекта «Здравоохранение».



«Сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта «Здравоохранение», — цитирует 30 апреля заявление замглавы контрольного ведомства Галины Изотовой ТАСС.