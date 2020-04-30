В Финляндии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 приблизилось к 5000
За последние сутки в Финляндии диагностировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли пять человек. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
На сегодняшний день госпитализированы 187 пациентов, из них 48 находятся в реанимации.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4995 заражений, 211 из которых закончились смертельным исходом. Заболеваемость по Финляндии составляет 90 случаев на 100 тысяч населения.
По данным THL, больше всего инфицированных приходится на возрастную группу 50–59 лет, а умерших — 80–89.