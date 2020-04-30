В Финляндии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 приблизилось к 5000

За последние сутки в Финляндии диагностировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли пять человек. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

На сегодняшний день госпитализированы 187 пациентов, из них 48 находятся в реанимации.