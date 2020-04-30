FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 16:21
1
Печать

В Финляндии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 приблизилось к 5000

За последние сутки в Финляндии диагностировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли пять человек. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

На сегодняшний день госпитализированы 187 пациентов, из них 48 находятся в реанимации.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4995 заражений, 211 из которых закончились смертельным исходом. Заболеваемость по Финляндии составляет 90 случаев на 100 тысяч населения.

По данным THL, больше всего инфицированных приходится на возрастную группу 50–59 лет, а умерших — 80–89.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hedgehog_
и щаз рассиянцы небольные понавозвращаются для продолжения веселья
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний