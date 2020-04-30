Обтянутый лентами Александровский сад в центре Петербурга апрельским днем привлек для прогулки Никиту Тырышкина. На лавочке он сидел в неведении о коронавирусных запретах.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сотрудники полиции застали Тырышкина за беспечной прогулкой по Александровскому саду 17 апреля. На него составили протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, 30 апреля материалы рассматривал Октябрьский районный суд.