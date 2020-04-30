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30.04.2020 16:12
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Петербуржца оштрафовали за прогулку в саду у Адмиралтейства. Он утверждает, что не видел ни лент, ни предупреждений

Обтянутый лентами Александровский сад в центре Петербурга апрельским днем привлек для прогулки Никиту Тырышкина. На лавочке он сидел в неведении о коронавирусных запретах.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, сотрудники полиции застали Тырышкина за беспечной прогулкой по Александровскому саду 17 апреля. На него составили протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, 30 апреля материалы рассматривал Октябрьский районный суд.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Тырышкин пришел на заседание, но виновным себя не считал. Он уверяет, что ограждений при входе в парк не видел, никаких объявлений тоже не заметил. Сотрудник полиции, который составлял протокол, приложил к материалам фото из сада, на которых в нескольких местах видны уведомления о запретах и ограничительная лента. Суд наказал Тырышкина штрафом в три тысячи рублей.

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