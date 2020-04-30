Согласно постановлению губернатора региона Александра Дрозденко, на время должны остановить работу заведения общественного питания и индивидуальные предприниматели, которые занимаются кейтерингом и доставкой продуктов питания. Дома, тротуары и улицы будут дезинфицировать каждый день, как, впрочем, и магазины, аптеки, общественный транспорт.

С 30 апреля режим карантина вводится на территории города Пикалёво и поселка Первомайское в Ленобласти. Об этом сообщает 47News со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства Ленобласти.

Вводится режим самоизоляции для жителей обоих населённых пунктов. Это означает, что они должны находиться дома, пока не снимут ограничения. Выходить можно только до места работы, ближайшего продуктового магазина или аптеки. Выносить мусор — только до ближайшего места его накопления, гулять с собакой (точнее, домашним животным) — не дальше 100 метров от дома.



Въезд транспорта на территорию Пикалёво и Первомайского запрещён. Исключение — автомобили жителей этих населённых пунктов, а также транспорт, который обеспечивает доставку необходимого для обеспечения потребностей жителей и местных предприятий. Остановка и стоянка транзитного транспорта запрещена.

Отметим, что, по данным на 29 апреля, в Пикалёво официально зарегистрировано 26 заболевших коронавирусом, в Первомайском — 33 человека с COVID-19.