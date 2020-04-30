В ДТП с перевёртышем на КАД погиб водитель. Он разметал ограждения, врезался в прицеп и выпал на дорогу
ДТП с перевёртышем на севере КАД утром 30 апреля оказалось смертельным. Пробки растут на обоих кольцах.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:05 на 116-м километре внешнего кольца легковой автомобиль, двигавшийся на высокой скорости со стороны проспекта Культуры в направлении проспекта Энгельса, разбросал водоналивные дорожные ограждения, въехал в зону производства работ, где идёт реконструкция, врезался в сигнальный прицеп прикрытия и перевернулся. Водитель автомобиля погиб.
«На месте ДТП в настоящее время находятся сотрудники ГИБДД, скорая, МЧС, представители эксплуатирующей подрядной организации. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отмечается в сообщении.
Работы по реконструкции КАД проводятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, смонтирована световая сигнализация, информация об ограничениях выведена на табло, подчёркивают в Упрдоре.
Пробка на внутреннем кольце, по данным «Яндекс.Карт», выросла до 11 километров, на внешнем её длина составляет около 5 километров.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали, что перевёртыш — это Peugeot 206. По словам очевидцев, когда автомобиль переворачивался, водителя выбросило из салона. Он попал на проезжую часть, где двигался встречный транспорт, и его задавила какая-то проезжающая машина. «Водителя, конечно, жалко. Парень молодой совсем. Но он сам виноват, мало того, что сам погиб, так еще других чуть не покалечил. Он летел как сумасшедший. Все могло закончиться намного печальнее, — пишет Яна. — Моя мама в этот момент ехала, он чуть ли не влетел ей в бочину, если бы не сбавила скорость».
Напомним, на этом участке, где из-за реконструкции введены ограничения движения, водители часто бывают невнимательны. За последние дни там случилось несколько ДТП.