Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8:05 на 116-м километре внешнего кольца легковой автомобиль, двигавшийся на высокой скорости со стороны проспекта Культуры в направлении проспекта Энгельса, разбросал водоналивные дорожные ограждения, въехал в зону производства работ, где идёт реконструкция, врезался в сигнальный прицеп прикрытия и перевернулся. Водитель автомобиля погиб.

ДТП с перевёртышем на севере КАД утром 30 апреля оказалось смертельным. Пробки растут на обоих кольцах.

«На месте ДТП в настоящее время находятся сотрудники ГИБДД, скорая, МЧС, представители эксплуатирующей подрядной организации. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», — отмечается в сообщении.

Работы по реконструкции КАД проводятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, смонтирована световая сигнализация, информация об ограничениях выведена на табло, подчёркивают в Упрдоре.

Пробка на внутреннем кольце, по данным «Яндекс.Карт», выросла до 11 километров, на внешнем её длина составляет около 5 километров.