Две многокилометровые пробки образовались на КАД утром 23 апреля. В целом загруженность дорог Санкт-Петербурга, как обычно в это время в апреле, составляет 2 балла.



В 8:06 «Яндекс» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на внутреннем кольце КАД от Выборгского шоссе до проспекта Культуры — 10,4 километра. В обратную сторону тоже есть затор. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 117-м километре внешнего кольца столкнулись трактор и легковой автомобиль, никто не пострадал.