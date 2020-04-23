ДТП с трактором спровоцировало 10-километровую пробку на КАД
Две многокилометровые пробки образовались на КАД утром 23 апреля. В целом загруженность дорог Санкт-Петербурга, как обычно в это время в апреле, составляет 2 балла.
В 8:06 «Яндекс» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на внутреннем кольце КАД от Выборгского шоссе до проспекта Культуры — 10,4 километра. В обратную сторону тоже есть затор. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 117-м километре внешнего кольца столкнулись трактор и легковой автомобиль, никто не пострадал.
На северном участке, напомним, действует серьёзное ограничение движения в связи с реконструкцией дороги. Закрыто одно из колец, и поток перепускают по другому: по одной полосе от ЗСД к проспекту Энгельса и по двум полосам от проспекта Энгельса в сторону ЗСД.
В 7:27 «Яндекс» сообщил о 5,2-километровой пробке на внутреннем кольце КАД от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. В ней можно потерять 45 минут, что на 39 минут больше обычного. Там, напомним, сегодня начался ремонт, перекрыты две полосы.
В полупустом городе продолжают происходить ДТП. Легковой автомобиль врезался в столб сегодня утром на Владимирском проспекте, напротив Владимирского собора, сообщает читатель «Фонтанки» Богдан.