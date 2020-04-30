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30.04.2020 07:06
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В Екатеринбурге вводили режим КТО. Силовики отчитались о ликвидации трех боевиков

Режим контртеррористической операции (КТО) вводили в Екатеринбурге в ночь на 30 апреля в Чкаловском и Арамильском районах города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области.

По данным силового ведомства, в ходе операции были ликвидированы трое боевиков, причастных к террористической деятельности. На месте нашли оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Режим КТО через несколько часов был снят.

В начале апреля Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации в Мурманске приверженца запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который после совершения теракта собирался уехать на Ближний Восток для участия в деятельности международных террористов.

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