Беглов продлил ограничительные меры в Петербурге до 11 мая включительно. Маски носить рекомендуется
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Все запреты и ограничения продлеваются по 11 мая включительно.
Как сообщает Смольный 29 апреля, жителям Санкт-Петербурга рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе изготовленные самостоятельно.
Кроме того, дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. 6, 7 и 8 мая являются для них нерабочими. Завершить учебный год рекомендовано 22 мая.
С 6 по 8 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп.
«Гражданам старше 65 лет разрешен выезд на дач, - говорится в сообщении. - С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга». В рознице разрешена продажа семян и удобрений.