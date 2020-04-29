FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 21:34
40
Печать

Беглов продлил ограничительные меры в Петербурге до 11 мая включительно. Маски носить рекомендуется

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Все запреты и ограничения продлеваются по 11 мая включительно.

постановление правительства ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Как сообщает Смольный 29 апреля, жителям Санкт-Петербурга рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе изготовленные самостоятельно.

Кроме того, дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. 6, 7 и 8 мая являются для них нерабочими. Завершить учебный год рекомендовано 22 мая.

С 6 по 8 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп.

«Гражданам старше 65 лет разрешен выезд на дач, - говорится в сообщении. - С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга». В рознице разрешена продажа семян и удобрений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (40)

тат2007amg
Область - это как Фудзияма в средневековой Японии шоль? Кушать они там что будут?
vvs_5e4d10c7ecee4
За город на электричке пенсионерам выезд бесплатный, а обратно в город за полную стоимость. Вот уроды!
Rambovski
Главное- всех спихнуть в область. А там- другой регион, другой губернатор. Пусть у него голова болит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний