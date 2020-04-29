Федрезерв США оставил нулевой ключевую ставку

Совет директоров Федеральной резервной системы (ФРС) США 29 апреля принял решение сохранить ставку рвефинансирования на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.

"Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Чтобы поддержать поток кредитов домашним хозяйствам и предприятиям, Федеральная резервная система продолжит приобретать казначейские ценные бумаги и агентские жилые и коммерческие ипотечные ценные бумаги в количествах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка", - добавлено в сообщении Федрезерва.

Напомним, в США уже больше миллиона подтвержденных случает забобревания COVID-19, страна на 1 месте в мире по этому показателю.



