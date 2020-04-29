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29.04.2020 18:58
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В Петербурге коронавирус будут выявлять за 10 минут. Экспресс-тестами проверят медиков

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что в Петербурге провели уже более 200 тысяч исследований на коронавирус и готовы запустить экспресс-тестирование.

«Есть экспресс-тесты, которые выполняются порядка 10 минут. Сегодня Комитет по здравоохранению подготовил распорядительный акт, который предполагает использование экспресс-тестов в первую очередь для медицинских работников и на входе в медицинскую организацию. То есть мы получим способ быстрой диагностики коронавирусной инфекции», — рассказал он 29 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Накануне стало известно, кто будет тестировать в России на антитела к коронавирусу и сколько это будет стоить.

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Комментарии (2)

Stormyday
Мне кажется, уже месяц назад была новость про экспресс тесты на коронавирус. Но почему-то воз и ныне там. Возможно это просто кому-то невыгодно?
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