Дороги в Финляндии начнут покрывать экологичным асфальтом

В столичном регионе Финляндии вскоре начнут тестировать низкотемпературный асфальт, который позволит сократить вредные выбросы. Об этом 29 апреля сообщает региональный центр экономического развития Уусимаа ELY.



«В районе Уусимаа низкотемпературный асфальт положат в этом году на пяти участках. Поскольку он требует температуры примерно на 20-30 градусов ниже, чем обычный, выбросы углекислого газа сократятся примерно на 11% процентов», - поясняет руководитель ELY Лаури Суйкки.

Суйкки верит, что в будущем значительную часть дорог можно будет покрыть более экологичным низкотемпературным асфальтом.