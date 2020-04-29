FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 21:14
0
Печать

Дороги в Финляндии начнут покрывать экологичным асфальтом

В столичном регионе Финляндии вскоре начнут тестировать низкотемпературный асфальт, который позволит сократить вредные выбросы. Об этом 29 апреля сообщает региональный центр экономического развития Уусимаа ELY.

«В районе Уусимаа низкотемпературный асфальт положат в этом году на пяти участках. Поскольку он требует температуры примерно на 20-30 градусов ниже, чем обычный, выбросы углекислого газа сократятся примерно на 11% процентов», - поясняет руководитель ELY Лаури Суйкки.

Суйкки верит, что в будущем значительную часть дорог можно будет покрыть более экологичным низкотемпературным асфальтом.

Всего же в регионе Уусимаа в этом году планируют обновить 800 км дорожного покрытия на сумму 50 млн евро (включая традиционные методы).

Финляндия поставила цель стать углеродно нейтральной страной к 2035 году. Однако с приходом пандемии коронавируса пришлось допустить, что на реализацию цели потребуется больше времени.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний