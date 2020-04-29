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29.04.2020 14:38
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Гинекологу института акушерства Отта диагностировали коронавирус. Больница продолжает принимать беременных

Врач петербургского НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта сдала положительный тест на коронавирус. Ее болезнь протекала бессимптомно, но в больнице решили не останавливать прием пациентов.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, COVID-19 около недели назад диагностировали акушеру-гинекологу, принимавшей беременных в консультативно-диагностическом отделении.

В разговоре с «Фонтанкой» врач подтвердила диагноз: «Мой супруг почувствовал себя плохо, мы решили сдать тест. Ничто не предвещало, что он будет положительным. На входе в НИИ у нас измеряли температуру, я чувствовала себя прекрасно. Сейчас нахожусь на самоизоляции, эпидемиолог звонит каждый день и интересуется состоянием. Информации о заражении пациентов и коллег у меня нет», — сказала женщина.

По информации «Фонтанки», в период бессимптомного течения болезни врач контактировала с пациентами и персоналом.

После 30 марта консультативно-диагностическое отделение НИИ Отта перешло на усеченный режим работы. Беременных женщин с жалобами на боли, кровотечение, повышенное давление принимали три врача, в том числе гинеколог с COVID-19. В настоящее время информация о работе отделения удалена с сайта, но, по данным кеша Google, была актуальна на утро 28 апреля.

В НИИ Отта работу продолжают 12 отделений, в том числе приемное, гинекологическое, акушерские, палата интенсивной терапии. Две пациентки сообщили «Фонтанке» о досрочной выписке из медцентра после того, как у них проявились симптомы ОРВИ.

Директор института Игорь Коган ответил на звонок «Фонтанки».

— Мы работаем в экстренном режиме и только для родоразрешения, — уточнил Игорь Юрьевич. — Женщины обследуются, если у них нет подтвержденных отрицательных тестов на новую коронавирусную инфекцию. Также организовано обследование сотрудников на COVID-19, прежде всего в приемном и родильном отделениях. Плановая деятельность прекращена. Мы обеспечены средствами защиты, регулярно проводим дезинфекцию.

— У скольких сотрудников диагностирован коронавирус?

— На настоящий момент у нас нет официального подтверждения ни по одному случаю.

— А как же врач акушер-гинеколог? — корреспондент назвал имя и фамилию медика.

— Официальной информации нам не поступало.

— У нее же диагноз, и она на самоизоляции.

— Но я должен получить официальное подтверждение от Роспотребнадзора. Это строго регламентированные вопросы.

— Звонка врача вам недостаточно?

— Недостаточно. И она мне не звонила.

— По пациентам тоже нет подтверждений?

— У них есть справки с отрицательными результатами. Среди пациенток нет температурящих и с симптомами ОРВИ.

— Можете прокомментировать информацию о нескольких пациентках, которых вынудили досрочно выписаться под угрозой госпитализации в Боткина?

— Мне неизвестно об этом.

По словам Игоря Когана, в НИИ Отта находятся 85 женщин.

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии (бывший Императорский клинический повивальный институт) находится на Менделеевской линии Васильевского острова. Имеет статус федерального бюджетного учреждения. Находится в ведении Министерства науки и высшего образования.

Родильный дом № 16 в Петербурге перепрофилирован под прием больных с коронавирусной инфекцией, пневмонией и ОРВИ. Под карантин из-за COVID-19 в апреле попадали роддома № 10 и № 17 в Невском.

В России за сутки зарегистрировано рекордное количество смертей, а в Петербурге — количество зараженных.

Главные новости о коронавирусе в стране и городе собраны в онлайн-трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Asherinka
Я там лежала в прошлом году, они спасли меня и моего ребёнка. Очень надеюсь, что все будет хорошо и с врачами, и с пациентами.
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