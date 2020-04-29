DrNixon 29 Апр 2020 в 10:19 29 Апр 2020 в 10:19

Но Яндекс тоже хорош. В последнее обновление карт они его прям на экран тиснули! типа едешь на работу и видишь и стыдишься что едешь на работу. никто ведь не думает что запереть людей на 1,5!!! месяца дома невозможно! невозможно кушать воздух и питаться фотосинтезом! невозможно запереть здоровых детей в компактные малокомнатные квартиры, когда за окном солнце! запереть пенсионеров, для которые небольшая прогулка может быть одна из последних радостей. Никто не думает о вреде таких ограничений! О малоподвижности, о походах на кухню от скуки, о отсутствии свежего воздуха. И стрессе от заголовков талантливых журналистов! О сердечно-сосудистых проблемах, которые стартанут! Инфарктах, инсультах.... очень односторонне.