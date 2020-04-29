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29.04.2020 09:09
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Утренние пробки в Петербурге поставили рекорд, суточный индекс изоляции упал до нового минимума

Загруженность дорог Санкт-Петербурга 29 апреля к 8:40 достигла 3 баллов. Такого утреннего показателя не было с конца марта. К 9 часам она опустилась до «двойки».

Вечерний рекорд, напомним, был поставлен 27 апреля — 4 балла. Вчерашний максимум — 3 балла.

Суточный индекс самоизоляции Санкт-Петербурга вчера пробил дно, опустившись до 2,4 балла, что на 0,1 ниже, чем в понедельник, и на 0,2 — чем за неделю до этого. Днём, напомним, индекс тоже взял новый минимум — 2,1 балла. При этом по среднему уровню самоизоляции Петербург вчера занял третье место в рейтинге среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.

В целом по России суточный индекс во вторник составил 2,2 балла против 2,3 в понедельник.

Сегодня индекс снижается пока примерно так же, как вчера:

  • 7:50 — 3,8 балла;
  • 8:10 — 3,6 балла;
  • 8:30 — 3,4 балла;
  • 8:40 — 3,3 балла;
  • 8:50 — 3,2 балла.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (12)

вадики
Непонятно кто все эти люди и куда едут?У нас на районе всё закрыто даже заводы только магазины продовольственные открыты
DrNixon
Но Яндекс тоже хорош. В последнее обновление карт они его прям на экран тиснули! типа едешь на работу и видишь и стыдишься что едешь на работу. никто ведь не думает что запереть людей на 1,5!!! месяца дома невозможно! невозможно кушать воздух и питаться фотосинтезом! невозможно запереть здоровых детей в компактные малокомнатные квартиры, когда за окном солнце! запереть пенсионеров, для которые небольшая прогулка может быть одна из последних радостей. Никто не думает о вреде таких ограничений! О малоподвижности, о походах на кухню от скуки, о отсутствии свежего воздуха. И стрессе от заголовков талантливых журналистов! О сердечно-сосудистых проблемах, которые стартанут! Инфарктах, инсультах.... очень односторонне.
Balamut
Поздно Бенефициарам "Цифровых ошейников" пить Боржоми...
Столько сил и средств затрачено и все впустую...
Радуемся жизни и Ура на работу и по делам !!!
Всем хороших выходных, не болеть и вкусных шашлыков в кругу семьи!!!
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