Утренние пробки в Петербурге поставили рекорд, суточный индекс изоляции упал до нового минимума
Загруженность дорог Санкт-Петербурга 29 апреля к 8:40 достигла 3 баллов. Такого утреннего показателя не было с конца марта. К 9 часам она опустилась до «двойки».
Вечерний рекорд, напомним, был поставлен 27 апреля — 4 балла. Вчерашний максимум — 3 балла.
Суточный индекс самоизоляции Санкт-Петербурга вчера пробил дно, опустившись до 2,4 балла, что на 0,1 ниже, чем в понедельник, и на 0,2 — чем за неделю до этого. Днём, напомним, индекс тоже взял новый минимум — 2,1 балла. При этом по среднему уровню самоизоляции Петербург вчера занял третье место в рейтинге среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.
В целом по России суточный индекс во вторник составил 2,2 балла против 2,3 в понедельник.
Сегодня индекс снижается пока примерно так же, как вчера:
- 7:50 — 3,8 балла;
- 8:10 — 3,6 балла;
- 8:30 — 3,4 балла;
- 8:40 — 3,3 балла;
- 8:50 — 3,2 балла.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.