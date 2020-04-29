Депутат Хинштейн показал Мишустину, как хочет наказывать чиновников и население за оскорбления

Российское правительство одобрило законопроект, который поправит статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) об оскорблениях. В нем большие штрафы для чиновников, новый повод мониторить — кто и что сказал в интернете, а также возможность для наказания, если обиделась группа лиц.

Разработкой этой поправки в статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях занимается депутат Госдумы Александр Хинштейн, 28 апреля написанный им проект одобрили в кабмине. Полностью текст закона пока в парламент не внесен и не опубликован, однако 28 апреля он оказался в распоряжении «Коммерсанта».



По замыслу Хинштейна, статью надо дополнить отдельным пунктом, который выделит наказание для чиновников за оскорбления. Депутат полагает справедливыми штрафы для муниципальных и государственных служащих от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до года для впервые оступившихся чиновников и до двух лет для рецидивистов.

Эту поправку Хинштейн комментирует выразительно и отмечает, что наказание может коснуться чиновника даже если у него выходной, но он «обругает прохожего и пнет кошку». «Кому много дано, с того много и спрашивается», «Поправки нужны для того, чтобы у чиновников не кружилась голова», «Нужно помнить, что путь сверху вниз может произойти в доли секунды», - высказывался Хинштейн в СМИ.

В пояснительной записке есть и статистика — в 2018 году за несдержанные речи административно наказаны 60 должностных лиц, за первую половину 2019-го — 45.

Кроме возможности наказать чиновников, Хинштейн и его команда предлагают усилить само понятие «оскорбление». Нынешний КоАП определяет его как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Депутаты рассчитывают поменять вторую половину на « выраженной в унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

