ФАС обнаружил монополию на рынке согласования разрешений на установку рекламных конструкций в Петербурге
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обязало Смольный отказаться от монополии на рынке согласования разрешений на установку рекламных конструкций. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства 28 апреля.
Как говорится в сообщении, УФАС выдало правительству предупреждение о том, что ему необходимо изменить постановление №1002 от 20.09.2012. В одном из его пунктов говорится: разрешение на размещение рекламной установки может быть выдано только СПб ГУП «Трест геодезических работ и инженерных изысканий» (Трест).
При этом постановление правительства 2012 года обязывает всех обращаться в юрлицо, которого не существует. В 2010-м СПб ГУП «Трест геодезических работ и инженерных изысканий» превратился в ОАО. С 2015 года оно убыточно, в 2018-м непокрытый убыток общества составил 11 млн рублей при выручке в 191 млн.
Федеральная служба считает, что законодательный акт ограничивает конкуренцию в сфере разработки схем местности. Речь идет о необходимой процедуре для согласования всех без исключения рекламных конструкций в городе, пояснили «Фонтанке» в ФАС.