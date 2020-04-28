ФАС обнаружил монополию на рынке согласования разрешений на установку рекламных конструкций в Петербурге

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обязало Смольный отказаться от монополии на рынке согласования разрешений на установку рекламных конструкций. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства 28 апреля.



Как говорится в сообщении, УФАС выдало правительству предупреждение о том, что ему необходимо изменить постановление №1002 от 20.09.2012. В одном из его пунктов говорится: разрешение на размещение рекламной установки может быть выдано только СПб ГУП «Трест геодезических работ и инженерных изысканий» (Трест).

