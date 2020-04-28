На севере Петербурга краснокнижные поганки думают стать родителями, а утке уже приходится закрывать птенцов от снега
Кто-то ещё только вьёт гнездо, а утки с проспекта Просвещения уже высидели утят и теперь защищают их от врагов и снега. Сезон размножения у птиц в этом году начинается в холодную погоду.
В саду Прометей утка и селезень рано обзавелись семьёй, рассказывает Антон в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Птенцы вылупились 2–3 дня назад, и, по словам местных жителей, родителям уже пришлось их защищать от нападений ворон. «Когда я наблюдал за ними, погода сильно испортилась, дул холодный ветер, и пошёл крупный твердый снег. Птенчики быстро замерзли, и мама-уточка тоже. Малыши хоть и совсем крохи, но знают: в любой непонятной ситуации срочно бегом к маме. Уточка нахохлилась и стала большой и раскидистой», — пишет Антон.
В Родниковом пруду в том же Калининском районе поселилась пара красношейных поганок, занесённых в Красную книгу Ленинградской области. Пока они подумывают о продлении рода.
Гнездо строят и обыкновенные ремезы. Обычно самец начинает вить несколько гнёзд, самка выбирает лучшее, и вместе они завершают строительство, рассказывает Татьяна в той же группе.