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28.04.2020 09:05
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На севере Петербурга краснокнижные поганки думают стать родителями, а утке уже приходится закрывать птенцов от снега

Кто-то ещё только вьёт гнездо, а утки с проспекта Просвещения уже высидели утят и теперь защищают их от врагов и снега. Сезон размножения у птиц в этом году начинается в холодную погоду.

В саду Прометей утка и селезень рано обзавелись семьёй, рассказывает Антон в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Птенцы вылупились 2–3 дня назад, и, по словам местных жителей, родителям уже пришлось их защищать от нападений ворон. «Когда я наблюдал за ними, погода сильно испортилась, дул холодный ветер, и пошёл крупный твердый снег. Птенчики быстро замерзли, и мама-уточка тоже. Малыши хоть и совсем крохи, но знают: в любой непонятной ситуации срочно бегом к маме. Уточка нахохлилась и стала большой и раскидистой», — пишет Антон.

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb
Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb

В Родниковом пруду в том же Калининском районе поселилась пара красношейных поганок, занесённых в Красную книгу Ленинградской области. Пока они подумывают о продлении рода.

Гнездо строят и обыкновенные ремезы. Обычно самец начинает вить несколько гнёзд, самка выбирает лучшее, и вместе они завершают строительство, рассказывает Татьяна в той же группе.

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