Кто-то ещё только вьёт гнездо, а утки с проспекта Просвещения уже высидели утят и теперь защищают их от врагов и снега. Сезон размножения у птиц в этом году начинается в холодную погоду.



В саду Прометей утка и селезень рано обзавелись семьёй, рассказывает Антон в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Птенцы вылупились 2–3 дня назад, и, по словам местных жителей, родителям уже пришлось их защищать от нападений ворон. «Когда я наблюдал за ними, погода сильно испортилась, дул холодный ветер, и пошёл крупный твердый снег. Птенчики быстро замерзли, и мама-уточка тоже. Малыши хоть и совсем крохи, но знают: в любой непонятной ситуации срочно бегом к маме. Уточка нахохлилась и стала большой и раскидистой», — пишет Антон.