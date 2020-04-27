Работодатели в Петербурге предлагают все меньше вакансий — спад достигает 18% в неделю

Петербург возглавил топ регионов по снижению количества вакансий за неделю, об этом в прямом эфире «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала руководитель пресс-службы Head Hunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.



По ее словам, с 20 по 26 апреля наблюдается уменьшение предложений от работодателей на 18% по отношению к предыдущей неделе, такая динамика сохраняется с середины марта. Кроме того, снижается и активность соискателей: статистика портала Head Hunter показывает, что за последнюю неделю апреля количество размещаемых резюме сократилось на 3%. Продолжают активно набирать людей только такие отрасли, как розничная торговля продовольственными товарами, онлайн-сервисы, медицина и фармацевтика, строительство и производство товаров повседневного спроса. К пострадавшим от эпидемии коронавируса отраслям, кроме туризма, индустрии красоты и спорта, можно отнести сектор недвижимости, который в настоящее время заморозил наем новых сотрудников.

