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27.04.2020 17:29
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Работодатели в Петербурге предлагают все меньше вакансий — спад достигает 18% в неделю

Петербург возглавил топ регионов по снижению количества вакансий за неделю, об этом в прямом эфире «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала руководитель пресс-службы Head Hunter по Северо-Западу Ирина Жильникова.

По ее словам, с 20 по 26 апреля наблюдается уменьшение предложений от работодателей на 18% по отношению к предыдущей неделе, такая динамика сохраняется с середины марта. Кроме того, снижается и активность соискателей: статистика портала Head Hunter показывает, что за последнюю неделю апреля количество размещаемых резюме сократилось на 3%. Продолжают активно набирать людей только такие отрасли, как розничная торговля продовольственными товарами, онлайн-сервисы, медицина и фармацевтика, строительство и производство товаров повседневного спроса. К пострадавшим от эпидемии коронавируса отраслям, кроме туризма, индустрии красоты и спорта, можно отнести сектор недвижимости, который в настоящее время заморозил наем новых сотрудников.

На портале Head Hunter в настоящее время размещено 455 тысяч вакансий и 44,5 миллиона резюме.

Напомним, что в прямом эфире «Фонтанки» в социальной сети «ВКонтакте» вы можете задать интересующий вас вопрос экспертам, оставив комментарий. Ранее с читателями нашего издания пообщались главный врач частной петербургской скорой помощи CORIS Лев Авербах и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Следите за анонсами в группе «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
Nafanka
"Сектор недвижимости" - это "купи-продаВЦЫ" из АН?! Так там и так всё от сделок зависит - у кого они есть - у того и деньги есть, у кого их (сделок-объектов) нет - так и денег нет - хоть тебе коронавирус, хоть нет его, и работают они в основном - удалённо! Они что хотят, чтобы им объектов подкинули?! ))) А застройщики так и работают - продают, чего построили...
иваныч пенсионер
- На работу устройся в милицию. У них там этот, дядя Коля, начальник, одноклассник отца. Помнишь? Там у них место есть. (с)
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