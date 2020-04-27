Прокуратура объяснила, как петербуржцам защитить свои автомобили: быть бдительными
Районные прокуратуры Петербурга получили рекомендации от своего руководства по защите личного транспорта горожан. Теперь эти советы рассылаются по крупным предприятиям. «Фонтанка» решила максимально увеличить охват читателей. Плюс наши комментарии в скобках.
По информации «Фонтанки», в крупные коммерческие предприятия Петербурга (такие, например, как торгово-развлекательные комплексы) с прошлой недели приходят письма из районных прокуратур города. В документах однотипно указывается: «во исполнение поручения прокуратуры Санкт-Петербурга прошу организовать размещение направляемых рекомендаций гражданам по профилактике краж автотранспортных средств». К просьбам приложен и текст.
По данным «Фонтанки», он начинается правдиво: «В настоящее время защитить свой автомобиль от угона на 100% невозможно. Автолюбителям необходимо быть более бдительными». После вступления, с которым трудно поспорить, идут пункты:
— не оставлять ключи от машины в доступном для посторонних лиц месте (если учесть, что угонщики не пользуются ключами автовладельцев, — это полезно);
— не оставлять автомобиль на длительное время на не охраняемой парковке, стараясь ставить машину вблизи камер видеонаблюдения (не секрет, что угонщики уводят машины с лета, а не бродят с анализом по дворам; что касается видеонаблюдения, то ворам наплевать, так как они умело скрывают лица, используют даже парики и наклеивают усы);
— при выходе из машины обращать внимание на лиц, находящихся в непосредственной близости (по мнению журналиста нашего издания, здесь надзорное ведомство перепутало пандемию и угонную напасть, иначе как прокуроры это себе представляют — непонятно).
Затем советуется применение механических замков на рулях и педалях. Именно это, по мнению Горпрокуратуры, убережет нашу движимость. У преступников-то «может не оказаться при себе средств для их взлома». Также розыску похищенной машины «может способствовать установление в нем спутниковой системы» (кто бы мог подумать). Правда, в методичке честно оговаривается: «велика вероятность, что через некоторое время после угона преступники обнаружат данное устройство». Последнее говорит о том, что органы уверены в профессионализме оппонентов.
И, наконец, заканчивается предостережение и вовсе неожиданным рецептом. Вот, оказывается, как надо действовать, если вы пришли, а машины нет:
— проверить эвакуацию автомашины по телефонам: 112, 004;
— обратиться с заявлением в полицию (телефон не указан, но думается, что это 02).
«Фонтанка» спросила бизнесменов, как они будут исполнять указания, касающиеся размещения данной рекомендации у себя на объектах. Ответы были разные, в основном дерзкие. Один из собеседников нам сказал, что размножит текст, а охранники начнут прикреплять его на лобовые стекла припаркованных авто. Навряд ли менеджер сдержит свое слово — назвал он документ коротким «это».
Отчего такие рекомендации появились в период пандемии, когда статистика говорит о снижении угонов, очевидно, секрет. Ясно только, что аналогичный текст 26 апреля выложен и на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.