Прокуратура объяснила, как петербуржцам защитить свои автомобили: быть бдительными

По информации «Фонтанки», в крупные коммерческие предприятия Петербурга (такие, например, как торгово-развлекательные комплексы) с прошлой недели приходят письма из районных прокуратур города. В документах однотипно указывается: «во исполнение поручения прокуратуры Санкт-Петербурга прошу организовать размещение направляемых рекомендаций гражданам по профилактике краж автотранспортных средств». К просьбам приложен и текст.

Районные прокуратуры Петербурга получили рекомендации от своего руководства по защите личного транспорта горожан. Теперь эти советы рассылаются по крупным предприятиям. «Фонтанка» решила максимально увеличить охват читателей. Плюс наши комментарии в скобках.

По данным «Фонтанки», он начинается правдиво: «В настоящее время защитить свой автомобиль от угона на 100% невозможно. Автолюбителям необходимо быть более бдительными». После вступления, с которым трудно поспорить, идут пункты:



— не оставлять ключи от машины в доступном для посторонних лиц месте (если учесть, что угонщики не пользуются ключами автовладельцев, — это полезно);



— не оставлять автомобиль на длительное время на не охраняемой парковке, стараясь ставить машину вблизи камер видеонаблюдения (не секрет, что угонщики уводят машины с лета, а не бродят с анализом по дворам; что касается видеонаблюдения, то ворам наплевать, так как они умело скрывают лица, используют даже парики и наклеивают усы);



— при выходе из машины обращать внимание на лиц, находящихся в непосредственной близости (по мнению журналиста нашего издания, здесь надзорное ведомство перепутало пандемию и угонную напасть, иначе как прокуроры это себе представляют — непонятно).



Затем советуется применение механических замков на рулях и педалях. Именно это, по мнению Горпрокуратуры, убережет нашу движимость. У преступников-то «может не оказаться при себе средств для их взлома». Также розыску похищенной машины «может способствовать установление в нем спутниковой системы» (кто бы мог подумать). Правда, в методичке честно оговаривается: «велика вероятность, что через некоторое время после угона преступники обнаружат данное устройство». Последнее говорит о том, что органы уверены в профессионализме оппонентов.

