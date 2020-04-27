Смольный не может достроить 1,5 тысячи дорог и объектов инженерной инфраструктуры. Мониторинг процесса автоматизируют

Смольный будет в режиме онлайн осуществлять инвентаризацию объектов незавершенного строительства и следить за их достройкой. Об этом сообщил 27 апреля на заседании правительства Петербурга глава комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию Валерий Москаленко.



По его словам, на начало 2020 года в Петербурге чиновники насчитали 1439 объектов незавершенного строительства со сметной стоимостью 197 млрд рублей. В основном это линейные объекты, то есть дороги, пояснил он. «70% объектов не дошли до регистрации в казне, при этом объекты построены, контракты исполнены», — отметил он. Имеются сложности с проектами планировки территорий.

