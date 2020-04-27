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27.04.2020 15:37
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Смольный не может достроить 1,5 тысячи дорог и объектов инженерной инфраструктуры. Мониторинг процесса автоматизируют

Смольный будет в режиме онлайн осуществлять инвентаризацию объектов незавершенного строительства и следить за их достройкой. Об этом сообщил 27 апреля на заседании правительства Петербурга глава комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

По его словам, на начало 2020 года в Петербурге чиновники насчитали 1439 объектов незавершенного строительства со сметной стоимостью 197 млрд рублей. В основном это линейные объекты, то есть дороги, пояснил он. «70% объектов не дошли до регистрации в казне, при этом объекты построены, контракты исполнены», — отметил он. Имеются сложности с проектами планировки территорий.

Комитет по экономическому развитию намерен создать сводный реестр таких объектов и наладить автоматический сбор данных от государственных заказчиков о количестве недостроя и планах по его сокращению — либо путем вовлечения в строительство, либо списания. Данные будут поступать федеральным властям «в рамках контроля исполнения поручения президента», сказал Москаленко. Соответствующий проект постановления подготовлен и проходит согласование в органах власти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

261180911
Хорошая идея-автоматизация процесса,и работа будет продвигаться дальше.
McGillavry
Профнепригодность и некомпетентность это не процесс, это состояние. Можно всё уставить камерами, но работать-то кто будет?
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