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27.04.2020 14:14
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Airbus «кровоточит деньгами» и может обанкротиться. Компания предупредила о сокращениях

Гендиректор компании Airbus Гийом Фори разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о стремительной потере денег и грозящем банкротстве. Не исключено сокращение штата.

Письмо 27 апреля цитирует The Guardian. В документе, который получили 135 тысяч сотрудников компании, говорится, что Airbus буквально «кровоточит деньгами с неожиданной скоростью» и под вопросом оказалось само выживание одного из крупнейших авиапроизводителей.

Отмечается, что компания пользуется всеми возможными способами удержаться на плаву и сохранить штат, среди прочего Фори и его коллеги убедили кредиторов увеличить кредитную линию. Тем не менее Airbus могут понадобиться и более масштабные антикризисные меры, которые не исключают увольнений.

Ранее сообщалось, что компания на треть сократила производство самолетов.

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Комментарии (1)

klapaucius
Что тогда говорить про Боинг, который и до вируса был в нокауте. Одно непонятно - кто ж после эпидемии будет магистральники производить. Когда то ж они понадобятся, пусть и не сразу.
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