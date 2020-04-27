Airbus «кровоточит деньгами» и может обанкротиться. Компания предупредила о сокращениях

Гендиректор компании Airbus Гийом Фори разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о стремительной потере денег и грозящем банкротстве. Не исключено сокращение штата.



Письмо 27 апреля цитирует The Guardian. В документе, который получили 135 тысяч сотрудников компании, говорится, что Airbus буквально «кровоточит деньгами с неожиданной скоростью» и под вопросом оказалось само выживание одного из крупнейших авиапроизводителей.



Отмечается, что компания пользуется всеми возможными способами удержаться на плаву и сохранить штат, среди прочего Фори и его коллеги убедили кредиторов увеличить кредитную линию. Тем не менее Airbus могут понадобиться и более масштабные антикризисные меры, которые не исключают увольнений.

