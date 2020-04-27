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27.04.2020 10:47
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Волонтеров в Петербурге пересадят на велосипеды

Велопрокаты Северной столицы готовы безвозмездно предоставить двухколесное средство передвижения для волонтеров.

Как сообщает 27 апреля «Петербургское велосообщество», волонтёрам, которые помогают пожилым людям, и людям, находящимся на карантине, приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей.

«При этом волонтеры подвергают себя риску заразиться коронавирусом и затрачивают много времени на ожидание транспорта. Чтобы снизить риск заразиться коронавирусом в дороге и повысить свою мобильность, волонтеры могут воспользоваться таким индивидуальным видом транспорта, как велосипед», — отмечают в сообществе.

«Петербургское велообщество» провело переговоры с рядом прокатов велосипедов и нашло несколько велопрокатов, которые готовы бесплатно предоставить велосипеды для волонтеров.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, можно написать в сообществе прикрепленному координатору.

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Комментарии (2)

Иван Оклахома
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