Волонтеров в Петербурге пересадят на велосипеды

Велопрокаты Северной столицы готовы безвозмездно предоставить двухколесное средство передвижения для волонтеров.



Как сообщает 27 апреля «Петербургское велосообщество», волонтёрам, которые помогают пожилым людям, и людям, находящимся на карантине, приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей.



«При этом волонтеры подвергают себя риску заразиться коронавирусом и затрачивают много времени на ожидание транспорта. Чтобы снизить риск заразиться коронавирусом в дороге и повысить свою мобильность, волонтеры могут воспользоваться таким индивидуальным видом транспорта, как велосипед», — отмечают в сообществе.

