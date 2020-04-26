Британские власти могут установить 2-недельный карантин для всех въезжающих в страну

В Великобритании в рамках второго пакета мер по борьбе с коронавирусом могут ввести обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех иностранцев и британцев, которые въезжают на территорию страны. Об этом 26 апреля пишет The Telegraph.



Обязательная самоизоляция может быть введена уже в мае. Мера должна сдержать распространение вируса и вторую волну заболеваний после того, как будет ослаблен режим карантина, действующего в стране с конца марта. Аналогичным путем пошел Сингапур.

Всем въезжающим, по информации издания, предстоит заполнять анкеты, где они должны будут указать адрес для прохождения личного карантина. Тех, кто нарушит режим, будут ждать крупные штрафы. Возможное нововведение предполагает исключения. В частности, водителей фур, которые доставляют грузы в страну.