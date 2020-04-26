Италия начнет снимать ограничения не передвижение. Условием будет строгое соблюдение правил безопасности

«Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений. Я уже говорил, что распоряжения «все свободны» не будет. Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения», — приводит РИА Новости слова Конте из интервью газете la Repubblica.

Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение, введенных для сдерживания распространения коронавируса, предприятия некоторых важнейших отраслей смогут возобновить работу уже со следующей недели, заявил 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах, за исключением случаев особой необходимости. Формально передвижение по улице разрешено при заполнении или уже при наличии специального заявления. Местные СМИ, предвосхищая ослабление ограничений, накануне сообщили, что новый декрет разрешит населению свободно перемещаться в пределах каждой из областей Италии.



«Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической структуры страны. Мы объявим новый план, самое позднее, в начале следующей недели. Условием перезапуска будет строгое соблюдение правил безопасности на рабочем месте, для строек и для транспортных компаний», — сказал Конте.



Он подчеркнул, что при соблюдении этих строгих условий предприятия стратегических направлений смогут открыться уже на следующей неделе. Среди них строительные работы в сфере исправительных и образовательных учреждений и производство на предприятиях, продукция которых направляется на экспорт.

