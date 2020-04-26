На пересечении проспектов Энгельса и Луначарского вода заполнила проезжую часть и затопила газоны. Как сообщили «Фонтанке» местные жители, вокруг прорыва образовался целый бассейн глубиной «по колено». На месте с утра работают сотрудники «Водоканала».



Представители ГУП информацию подтвердили: тут пояснили, что бригады водоснабжения и водоотведения выехали на место и обнаружили прорыв диаметром 300 миллиметров. К 10 часам утра вытекание локализовали, ещё через час воду удалось откачать. По уверениям специалистов, её остатки вскоре уйдут в колодцы водоотведения. Техникой с ней уже не справится.

