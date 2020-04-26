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26.04.2020 11:10
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Посреди Энгельса и Луначарского затопило проезжую часть и газоны. Воду «по колено» выкачивал «Водоканал»

На пересечении проспектов Энгельса и Луначарского вода заполнила проезжую часть и затопила газоны. Как сообщили «Фонтанке» местные жители, вокруг прорыва образовался целый бассейн глубиной «по колено». На месте с утра работают сотрудники «Водоканала».

Представители ГУП информацию подтвердили: тут пояснили, что бригады водоснабжения и водоотведения выехали на место и обнаружили прорыв диаметром 300 миллиметров. К 10 часам утра вытекание локализовали, ещё через час воду удалось откачать. По уверениям специалистов, её остатки вскоре уйдут в колодцы водоотведения. Техникой с ней уже не справится.

Судя по фотографиям очевидцев, вода немного не дошла до трамвайных путей, а прямо напротив разлива находится автобусная остановка. На снабжении водой жителей близлежащих домов произошедшее не сказалось.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

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