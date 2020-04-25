FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
25.04.2020 15:30
0
Печать

Дистанционное обучение не вдохновило родителей. Петиция против онлайн уроков набирает обороты

Петицию против дистанционного образования в школах подписали уже 158 тысяч человек по состоянию на 25 апреля.

Авторы выступают против закрепления модели дистанционного образования как основного на законодательном уровне.

«Дистанционное образование вредит не только здоровью учащихся и учителей, но и не дает усвоить материал, не дает полного понятия предмета. Какие бы платформы не были разработаны, какие бы видео-конференции не были использованы, ничто не может заменить очного общения учителя и учащихся», - сообщается в тексте петиции.

Опыт дистанционного образования на время пандемии коронавируса нельзя назвать успешным в школах Петербурга. После месяца вынужденного эксперимента учащимся разрешили досрочно пройти аттестацию. Летние каникулы у некоторых школьников начнутся в мае.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний