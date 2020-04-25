Дистанционное обучение не вдохновило родителей. Петиция против онлайн уроков набирает обороты

Петицию против дистанционного образования в школах подписали уже 158 тысяч человек по состоянию на 25 апреля.



Авторы выступают против закрепления модели дистанционного образования как основного на законодательном уровне.

«Дистанционное образование вредит не только здоровью учащихся и учителей, но и не дает усвоить материал, не дает полного понятия предмета. Какие бы платформы не были разработаны, какие бы видео-конференции не были использованы, ничто не может заменить очного общения учителя и учащихся», - сообщается в тексте петиции.