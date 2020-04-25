Лето начинается в мае. Школьников в Петербурге решили больше не мучить

Петербургские школы не все выдержали испытание дистанционным обучением. Ещё не прошёл и месяц вынужденного эксперимента, а ему уже подписан приговор, — учебный год завершится досрочно. «Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу», - сказала вице-губернатор Ирина Потехина, отметив, что в мае, как правило, в школах идет повторение пройденного материала.

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Комитет по образованию Петербурга ещё не определил, в каком режиме будут работать школы в мае, но уже объявил о досрочной аттестации. Учащиеся всех классов, кроме 9-х и 11-х, смогут уйти на каникулы в мае, итоговые проставят, исходя из отметок за первые три четверти, разрешив не учитывать последнюю четверть, если ее итоги у конкретного учащегося оказались заведомо хуже.

«Это сделано в первую очередь для семей, которые не захотят пока отправлять детей в школу, даже если будет принято решение об их открытии в мае. Также данная мера ориентирована на семьи, которые собираются в ближайшее время проживать за городом, где доступ к технологиям дистанционного образования затруднён», — уточнили в Смольном.

На дистанционное обучение школы Петербурга перешли с 6 апреля. Первый же день в новом формате стал провальным. Рекомендованные порталы упали из-за перегрузки, а некоторые предметы оказалось невозможно перевести в видеоформат. Школьникам предлагали участвовать в эстафете и осваивать баскетбол в условиях самоизоляции. Сами учителя назвали происходящее апокалипсисом, а родители в порыве ярости создали петицию против дистанционного обучения в принципе, её подписали к 18 часам пятницы более 143 тысяч человек.

Спустя три недели эмоциональный накал спал, дети попривыкли, учителя начали работать, но все опрошенные «Фонтанкой» родители единодушно поддержали решение о досрочной аттестации.



«Я поддерживаю это решение. Ребёнок учится сам. Но это трудно, непродуктивно, даже для моей умненькой и относительно организованной девочки. Не учёба, а нервотрепка и профанация. Сугубо моё мнение. Школу не виню. Считаю, что это не подходящий ребёнку формат. Не по возрасту даже 8 классу», — рассказала Светлана, мама восьмиклассницы из школы 77 Петроградского района.

У петербурженки Юлии в этой же школе учится в четвёртом классе дочь. «Родителям приходится отслеживать плотно, что задали, распределять задачи по дням. У нас школьное обучение без онлайн-конференций. Задания учителя высылают по почте, выкладывают на сайте школы и в группе в «ВКонтакте» и родители (не ученики) должны отправлять сделанную домашку. Задание дают на неделю или даже больше. Изначально советовали делать в тот день, когда по расписанию урок, но оказалось неудобно. Дочка делает один день всё по одной дисциплине или двум, следующий — по другим», — отметила она.

"Помогаем по математике, информатике, основе религий – там такие тексты и задания, в которые даже взрослые не могут сразу врубиться. Есть конференции по Zoom, классный час. В Швейцарии оценки не ставят за период дистанционки, мне кажется, это правильно", — отметила мама пятиклассницы в школе Центрального района.

«Лучшее, что из себя смогла выдавить за эти три недели учительница — запись какого-то чужого 30-минутного урока на You tube. Но надеяться, что мой сын сможет полчаса сосредоточенно смотреть на скучные цифры и слушать монотонный гнусавый голос, а, главное, после этого все поймет, сможет изложить своими словами и использовать на практике полученные знания, — значит быть оптимистом космического масштаба. Так не бывает. Восьмилетние мальчики так не работают.», — поделился Денис, папа второклассника и четвероклассницы.

Анастасия, мама шестиклассника и восьмиклассницы из 533 школы, находится в самоизоляции вместе с детьми и работает удалённо. Чтобы помогать сыну в первую неделю дистанционки, ей пришлось взять отпуск. «Мне кажется, что до 5-6 класса ребёнок самостоятельно учиться дистанционно не в состоянии», — отмечает она. По её словам, досрочное начало летних каникул — хорошее решение. «Для работающих родителей — это спасение, учитывая, что многие сейчас работают удалённо и не у каждой семьи есть на каждого по гаджету», — отмечает петербурженка.



Мама десятиклассницы Наталья рассказала, что в её школе на Васильевском острове часть педагогов не смогли провести даже «самые примитивные уроки-конференции».

«Я считаю, что в Петербурге комитет по образованию отвратительно работал в ситуации перехода на дистанционное обучение. Там, где руководство гимназий и лицеев действительно отвечает за образование детей, все было налажено без участия чиновников, — и предметники вовремя проинструктированы, и классные руководители понимали, как собрать детей и поддержать в них и без того слабое желание учиться, и родители не тыкались в ужасе во все сайты и программы... В любом рабочем коллективе, конечно, есть трудяги и есть — лодыри, но ситуация показала: работа этой сферы не курировалась никак, выплывали, кто как мог», — отметила она.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилёв обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой начать учебный год в августе, таким образом постараться наверстать упущенное с марта. Однако такая идея в условиях, когда к майским выходным ещё не пройден пик пандемии, родителям не кажется разумной.



«Для детей это будет все-таки не очень хорошо. Я сейчас своего вообще не выпускаю из дома, ни на прогулку, никуда. Одна надежда у него — вот самоизоляцию снимут, тогда погуляю за все просиженные дома дни, — рассуждает Венера, мама четвероклассника из 369 школы. — А так получится, что ни за что ни про что им сократят каникулы. Ведь даже если их 15 мая, допустим, отпустят, это не значит, что режим самоизоляции закончится, просто можно будет сидеть дома без уроков. Кстати, в этом случае мы еще вспомним добрым словом это дистанционное обучение — дети хоть чем-то позитивным заняты».

«У нас мир очень сильно изменился за последнее время, — говорит папа Денис. — А школьная система идеологически осталась где-то в 70-х годах прошлого века. Апрель 2020 года это наглядно показал. И теперь хорошо понятно, в какую сторону (в целом) надо двигаться. Я бы очень обрадовался, если уже в сентябре (или даже в августе) учителя в школах сделали хоть какой-то шаг навстречу пусть не будущему, а хотя бы сегодняшнему дню».

